Homem pilotava o equipamento no momento do acidenteReprodução / Redes sociais
Piloto é resgatado no mar após falha em paramotor no litoral paulista
Acidente ocorreu em São Vicente; vítima não sofreu ferimentos graves
Detran de São Paulo tira teste de baliza para exame da CNH
Candidatos poderão fazer usar veículo automático
Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos
Defesas dos envolvidos não foram localizadas
'Lula é antissemita', afirma Flávio Bolsonaro em Israel
Senador afirmou que, em episódios recentes, petista deixou de condenar o Hamas
Governo de SC tem 48h para explicar lei que barra cotas raciais
Ministro Gilmar Mendes é o relator do tema
Especialista fala sobre possíveis punições aos adolescentes que mataram cão Orelha em SC
Caso também é acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina
