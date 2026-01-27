Ainda segundo o banco, protocolos de segurança e controle foram ativados imediatamente após a identificaçãoMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Banco do Nordeste suspende Pix temporariamente após ataque hacker
Instituição afirma que não houve vazamento de dados nem prejuízo a clientes
