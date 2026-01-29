Ação foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - Reprodução / Google Street View

Ação foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte)Reprodução / Google Street View

Publicado 29/01/2026 08:12

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a operação Duplo Fator contra um grupo especializado em fraudes eletrônicas envolvendo servidores públicos e instituições bancárias. Estão sendo cumpridos 14 mandados, seis de prisão preventiva e oito de busca e apreensão.

Segundo as investigações, a organização criminosa invadia sistemas governamentais para obter dados de servidores públicos, que eram utilizados na abertura de contas digitais e na contratação de empréstimos fraudulentos. Para dificultar a localização pela polícia, os suspeitos alugavam imóveis por temporada em plataformas como o Airbnb, onde montavam a estrutura com computadores e impressoras.

Os agentes identificaram o uso de softwares para selecionar vítimas com alto score de crédito e sem dívidas, classificadas pelos suspeitos como pessoas de "renda boa".

Os suspeitos também recrutavam pessoas em situação de vulnerabilidade, apelidadas internamente de "atores" ou "mendigos", para abrir contas digitais e burlar o reconhecimento facial. Ainda de acordo com a PCDF, o grupo imprimia documentos de identidade em alta qualidade para garantir a aprovação de empréstimos bancários.



No DF, as ações estão ocorrendo nas regiões administrativas do Areal, Ceilândia, Riacho Fundo e Samambaia. Mandados também estão sendo cumpridos em Aragarças (GO) e Barra do Garças (MT). De acordo com a polícia, ao menos dois casos já foram confirmados no DF, com prejuízos de R$ 244.131,79 ao Banco Sicredi e de R$ 120 mil ao Banco do Brasil.

Ação foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).