Grupo montava escritórios do crime para aplicar fraudes contra servidores públicos no DF
Estão sendo cumpridos 14 mandados, seis de prisão preventiva e oito de busca e apreensão
Sisu 2026: lista de aprovados na chamada regular está disponível
Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história em número de instituições participantes
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado de R$ 102 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Quem era Daiane Alves Souza, que estava desaparecida e foi encontrada morta em Caldas Novas
Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro, quando foi ao subsolo do prédio onde morava para ver se havia algo de errado com o fornecimento de energia para o apartamento onde morava
PM pede a Moraes mudança em visitas e autorização para caminhadas de Bolsonaro na Papudinha
O pedido, segundo o ofício, foi feito com base em recomendações médicas
Carlos se reúne com Tarcísio com aval de Bolsonaro: 'Momento bacana com o eterno ministro'
Possível campanha presidencial do governador de SP fragilizou relação dele com família do ex-presidente
