Episódio foi registrado por câmeras de segurançaReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 29/01/2026 08:49

Um cão sem raça definida, popularmente conhecido como "Negão", foi baleado por um policial militar na noite de terça-feira, 27, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O episódio foi registrado por câmeras de segurança.

De acordo com relatos colhidos pela vereadora Kayanne Braga (PDT), que atua na causa do bem-estar animal, a confusão teve início por volta das 20h30, quando a Brigada Militar realizava uma abordagem em três indivíduos, em via pública. Um dos policiais teria pisado acidentalmente na pata do animal e, após o cão latir, o agente policial efetuou o disparo.

Veja o vídeo:

Segundo a vereadora, o cão é um dos sobreviventes da histórica enchente de 2024 que assolou o Rio Grande do Sul, passando a viver sob os cuidados coletivos da comunidade desde então. Após ser baleado, "Negão" foi levado para uma clínica veterinária e recebeu os primeiros socorros.

O tiro, de munição não letal, atingiu as patas traseiras do cão, que deverá ficar internado, sob cuidados, por mais alguns dias. Finalizado o tratamento, "Negão" ficará disponível para adoção.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul afirmou que determinou que a Corregedoria da Brigada Militar investigue a conduta dos policiais e as circunstâncias do disparo contra o cão em Campo Bom.