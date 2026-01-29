Ministro do STF, Flávio DinoRosinei Coutinho/STF
Dino, do STF, nega ação que contesta renovação automática da CNH
Nova regra, editada pelo governo em dezembro, dispensa a realização dos exames de aptidão física e mental
Deputado do Acre é alvo de operação da PF para apurar desvios de emendas Pix para pagar show
De acordo com as investigações, parlamentar parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar apresentações musicais em setembro de 2024
STF encontrará caminhos para lidar com impactos do caso Master, diz Haddad
Ministro afirmou que Lula quer uma resposta à sociedade sobre o caso da instituição financeira
PGR dá aval a escolas cívico-militares paulistas, mas não a pagamentos
Parecer foi enviado ao Supremo, no âmbito de uma ação aberta pelo PSOL
'Gratidão é uma coisa, submissão é outra', diz Kassab sobre relação de Tarcísio com Bolsonaro
Presidente do PSD afirmou que governador de São Paulo precisa demonstrar autonomia política
Polícia Federal apura fraude no INSS com falsos indígenas
Investigados responderão por estelionato e associação criminosa
