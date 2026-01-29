Resultado do Sisu está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Divulgação

Publicado 29/01/2026 19:37

O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 teve 271.789 candidatos aprovados, sendo 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por meio de ações afirmativas das próprias instituições de educação superior. Com isso, 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas foram preenchidas na chamada regular.

Esta edição é a maior da história do programa em relação ao número de instituições públicas de educação superior participantes — foram 136. O resultado individual do Sisu foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, 29, e está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Mais de 17 mil candidatos foram aprovados e são elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas — iniciativa do MEC que integra o programa Mais Professores para o Brasil e garante apoio financeiro para ingresso, permanência e conclusão de estudantes que desejam se tornar docentes. Ao todo, foram mais de 72 mil candidatos aprovados em cursos de licenciatura presenciais.