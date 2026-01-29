Resultado do Sisu está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorDivulgação
Sisu 2026: 99% das vagas são preenchidas na chamada regular
Processo seletivo teve 271,7 mil candidatos aprovados, entre 1,8 milhão de inscritos
Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e ex-diretor do BRB
Oitivas foram realizadas dia 30 de dezembro
Cão Orelha: adolescentes investigados voltam ao País e têm celulares apreendidos em aeroporto
Viagem já estava programada e retorno foi articulado com a polícia
Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país
Segundo Fiocruz, Região Norte ainda tem aumento de casos de influenza
Governador de Santa Catarina defende lei que proíbe cotas raciais após Gilmar exigir explicações
Jorginho Mello afirma que política de inclusão no ensino superior não é uma obrigação do estado
Polícia Civil prende suspeito de participar de assassinato de engenheiro em 'golpe do amor'
Segundo o Deic, o suspeito estava foragido e havia ido para Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, onde foi preso nesta quinta
