Deivison Andrade de Lima, de 23 anos, morreu após ser linchado ao ser confundido com homem que matou mulher de 42 anosReprodução Facebook
Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Deivison Andrade de Lima, de 23 anos, foi espancado e morreu no Paraná
Candidata que gastou R$ 100 mil do fundão tem contas reprovadas por compra de perfumes e festa
Em fevereiro do ano passado, o promotor Silvio Antônio Marques detalhou os gastos da candidata em denúncia enviada à Justiça Eleitoral
Moraes nega habeas corpus apresentado por estudante de Direito em favor de Bolsonaro
Argumento central era o de que o ministro responsável pelos casos deveria ser considerado suspeito
TSE recebe até esta sexta sugestões para regras das eleições 2026
Na próxima semana tribunal faz audiências públicas para debater normas
Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil
O posicionamento, segundo o ministério, estaria alinhado ao da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Manifestações pela morte do cão Orelha serão realizadas em capitais do Brasil; veja onde
Objetivo dos atos é cobrar justiça e a responsabilização dos envolvidos no caso
