Tarcísio de Freitas diz fazer parte de 'time' político de Jair BolsonaroAllan Santos/PR
Gleisi chama Tarcísio de 'cara de pau' por fala sobre 'crise moral' após visita a Bolsonaro
Ministra afirma que maior financiador das campanhas do governador e do ex-presidente é cunhado do dono do Banco Master
Roseana Sarney tem alta após nova internação por pneumonia
Aos 72 anos, deputada trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença
Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
Declaração foi dada no âmbito de inquérito do STF
Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
Pacientes foram evacuados e, segundo os bombeiros, não há feridos
Hazenclever Lopes toma posse como Acadêmico Imortal da Abrasci em solenidade nacional em Brasília
Atual presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) será agraciado com a Medalha dos 115 anos
Gaeco mira guerra de facções e faz operação no interior de São Paulo
PCC e Comando Vermelho disputam controle de territórios em cidades como Piracicaba, Limeira, Araras e Rio Claro
