Diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton AquinoLula Marques/ Agência Brasil
Diretor do BC diz à PF que Master tinha só R$ 4 milhões em caixa
Declaração foi dada no âmbito de inquérito do STF
Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
Pacientes foram evacuados e, segundo os bombeiros, não há feridos
Hazenclever Lopes toma posse como Acadêmico Imortal da Abrasci em solenidade nacional em Brasília
Atual presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) será agraciado com a Medalha dos 115 anos
Gaeco mira guerra de facções e faz operação no interior de São Paulo
PCC e Comando Vermelho disputam controle de territórios em cidades como Piracicaba, Limeira, Araras e Rio Claro
Motta critica Simone Tebet e diz que declaração sobre Orçamento foi 'equivocada'
Reação ocorreu em postagem na rede social X, nesta sexta-feira, 30
Tarcísio rebate Kassab e diz que relação com Bolsonaro 'não tem nada a ver com submissão'
Governador de SP afirmou que mantém compromisso pessoal com a gratidão e a lealdade com ex-presidente
