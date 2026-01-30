Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São PauloReprodução Band

Agência Brasil
O Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado numa das caldeiras do prédio.
A corporação enviou para o local sete viaturas.
Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição.
Não há feridos, segundo informaram os bombeiros.