Dados foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Ministério da Fazenda - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Dados foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Ministério da FazendaRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 30/01/2026 13:25

A despesa com pessoal do Poder Executivo Federal foi de R$ 284 bilhões no 3º quadrimestre de 2025, equivalente 18,7% da Receita Corrente Líquida (RCL). Trata-se de um aumento de 0,5 ponto porcentual em relação a dezembro de 2024, quando foi de 18,2% da RCL.

O limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para esse tipo de despesa é de 37,9% da RCL que atingiu R$ 1,517 trilhão nos últimos 12 meses (janeiro a dezembro de 2025).



Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Ministério da Fazenda, e constam do Relatório de Gestão Fiscal em Foco da União do 3º quadrimestre de 2025, publicado pelo Tesouro Nacional.



As despesas com pessoal incorporam todos servidores (ativos, inativos e pensionistas), incluindo salários, encargos, aposentadorias, pensões, cargos comissionados e militares. Os programas de incentivo à demissão voluntária - pagamentos extras por desligamento - não entram no cálculo da despesa corrente, uma vez que visam a redução futura.



A Dívida Consolidada Líquida (DCL) da União, por sua vez, ultrapassou R$ 8 trilhões no ano, ou 528% da RCL, um aumento de aproximadamente R$ 920 bilhões comparado ao fim de 2024. O limite de DCL sobre RCL para a União não foi definido pela LRF.



No último quadrimestre de 2025, o valor de garantias concedidas pela União totalizou R$ 353 bilhões, montante R$ 71 bilhões maior que o registrado no fim de 2024, de R$ 282 bilhões. O número representa 23,3% da RCL, porcentual abaixo do limite estabelecido pelo Senado Federal para esse tipo de despesa, que é de 60% da RCL.



O Relatório de Gestão Fiscal em Foco da União é uma versão resumida do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) com análises gráficas. O relatório tem periodicidade quadrimestral e apresenta os comparativos com os limites de que trata a LRF para a despesa total com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias, operações de crédito, restos a pagar e disponibilidade de caixa.