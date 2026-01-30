Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP - Reprodução/ redes sociais

Publicado 30/01/2026 12:56 | Atualizado 30/01/2026 12:56

Um vídeo que foi parar nas redes sociais mostra um homem, em um ponto de ônibus em São Paulo, disparando dez vezes contra um cachorro. O crime, segundo a polícia, aconteceu no último dia 18, mas as imagens só surgiram agora.



Os disparos foram feitos na Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste da capital paulista. O suspeito, que ainda não foi identificado, estava discutindo com uma mulher, o que deixou o cãozinho agitado e latindo muito.



Em seguida, o homem vira para o animal e faz vários disparos com um revólver. Ele fugiu do local.

Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.



O caso foi registrado no 49º Distrito Policia, em São Mateus e o agressor é investigado por praticar ato de abuso contra animais e disparos de arma de fogo.



