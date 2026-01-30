Presidente Lula - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 30/01/2026 10:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou na manhã desta sexta-feira, 30, o hospital, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Lula chegou ao hospital por volta das 7h20. A cirurgia, segundo apurou o Broadcast Político, estava prevista para às 8h. O presidente deixou o local às 10h04 com o comboio presidencial

O CBV Hospital de Olhos, onde Lula fez o procedimento, fica na Asa Sul, em Brasília, próximo ao hospital Sírio-Libanês.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não deu informações sobre a cirurgia desde a tarde de quinta-feira, 29, quando informou que o presidente passou por exames e faria o procedimento desta sexta. Não informou, porém, o horário e nem o local. Tampouco divulgou informações, até este momento, sobre a cirurgia ou o período de recuperação do presidente.

Em 2020, Lula foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Naquela oportunidade, estava atuando na campanha do PT para eleger prefeitos e vereadores nas eleições municipais daquele ano.

Segundo informou o jornal O Globo, na época, o petista recebeu alta no mesmo dia do procedimento. Daquela vez, o presidente teve de ficar alguns dias de repouso e retomou as atividades em cerca de uma semana.

Por causa do exame e da cirurgia desta sexta, Lula cancelou alguns compromissos. Na quinta-feira, 29, ele faria anúncios do programa Agora Tem Especialistas. Nesta sexta, visitaria uma unidade odontológica móvel no quilombo Kalunga, em Cavalcante (GO). As duas agendas, com claro apelo eleitoral, foram adiadas.