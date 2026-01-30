Beatriz Calegari de Paulo, 26 anos, encontrada morta ao lado de uma piscina em Lins, no interior de São Paulo, no dia 16 de janeiroReprodução
Amiga de jovem encontrada morta em piscina é presa após laudo descartar descarga elétrica
O caso foi reaberto no último dia 23, após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar morte por afogamento
Amiga de jovem encontrada morta em piscina é presa após laudo descartar descarga elétrica
O caso foi reaberto no último dia 23, após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar morte por afogamento
Governo de MG amplia para R$ 3,3 mi multa à Vale por incidente em Ouro Preto e Congonhas
A medida foi formalizada durante reunião realizada nesta sexta-feira, 30, entre representantes do Estado e executivos da empresa
Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira e outros parlamentares a Bolsonaro na Papudinha
Bolsonaro foi transferido no dia 16 de janeiro para a Papudinha
BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras
Medidas reforçam segurança em sistemas e requisitos para a prestação de serviço
Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF
O raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25)
Justiça condena lojista a cinco anos de reclusão por maus-tratos a cães
Homem confinava os cachorros em subsolo de loja em São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.