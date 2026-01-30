Governo de MG amplia para R$ 3,3 mi multa à Vale por incidente em Ouro Preto e Congonhas
A medida foi formalizada durante reunião realizada nesta sexta-feira, 30, entre representantes do Estado e executivos da empresa
Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira e outros parlamentares a Bolsonaro na Papudinha
Bolsonaro foi transferido no dia 16 de janeiro para a Papudinha
BC aperta regras de provedores de TI para instituições financeiras
Medidas reforçam segurança em sistemas e requisitos para a prestação de serviço
Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF
O raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25)
Justiça condena lojista a cinco anos de reclusão por maus-tratos a cães
Homem confinava os cachorros em subsolo de loja em São Paulo
Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
Deivison Rocha, de 13 anos, foi enterrado nesta sexta-feira
