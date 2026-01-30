Cerca de 80 pessoas ficaram feridas no ato de domingo em BrasíliaX (antigo Twitter)/Reprodução
Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF
O raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25)
Justiça condena lojista a cinco anos de reclusão por maus-tratos a cães
Homem confinava os cachorros em subsolo de loja em São Paulo
Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
Deivison Rocha, de 13 anos, foi enterrado nesta sexta-feira
Presidente do MBL chama Flávio Bolsonaro de ladrão e diz que senador precisa 'ser destruído'
Ambos são pré-candidatos à Presidência da República
Polícia apura linchamento de jovem acusado injustamente de homicídio
Deivison Andrade de Lima, de 23 anos, foi espancado e morreu no Paraná
Candidata que gastou R$ 100 mil do fundão tem contas reprovadas por compra de perfumes e festa
Em fevereiro do ano passado, o promotor Silvio Antônio Marques detalhou os gastos da candidata em denúncia enviada à Justiça Eleitoral
