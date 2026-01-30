Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda - Reprodução Chaloklum Diving

Publicado 30/01/2026 20:10 | Atualizado 30/01/2026 20:11

O corpo do adolescente morto após ataque de tubarão em Olinda, na região metropolitana do Recife, foi enterrado na tarde desta sexta (30). Deivison Rocha Dantas, de 13 anos, foi mordido pelo animal nesta quinta-feira e já chegou sem vida ao serviço médico.



Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o bicho possivelmente pertence à espécie tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), espécie muito comum na região.



O Cemit informou ainda que a lesão que matou o jovem, situada na coxa direita da vítima, tinha 33 cm de diâmetro e o padrão é “compatível com uma dentição do tipo ‘garfo/faca’”.



“Esse tipo de dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que a espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial”, completou o Cemit.



Segundo o comitê, desde 1992 foram registrados 82 incidentes com tubarões em Pernambuco, sendo 67 ocorrências no litoral continental, concentradas principalmente na Região Metropolitana do Recife, e 14 ocorrências no Arquipélago de Fernando de Noronha.



Um trecho de 33 quilômetros de praia no grande Recife, que vai dos coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, é considerado pelo Cemit como um trecho de atenção com maior probabilidade de ocorrer incidentes com tubarões.



Um decreto estadual proíbe a prática de atividades náuticas nesses 33 quilômetros (km), mas não proíbe o banho de mar.



O único ponto proibido legalmente para banho é um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica do Recife. Essa proibição foi estabelecida por decreto do município de Jaboatão dos Guararapes.



O Cemit disse ainda que estão instaladas 150 placas de sinalização sobre área sujeita a incidentes com tubarão no litoral de Pernambuco, das quais, 13 estão em Olinda e 4, especificamente, na praia de Del Chifre.



Monitoramento

No começo do mês, o governo de Pernambuco divulgou um edital para retomar o monitoramento de tubarões no litoral do estado, interrompido desde 2015. O edital prevê o acompanhamento dos animais com o uso de microchip.



O foco principal das ações será o trecho prioritário de aproximadamente 33 km de praias, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 21.402/1999 e pelo Decreto Municipal nº 79/2021, sem prejuízo da inclusão de outras áreas do litoral pernambucano e zonas de transição costeira. O edital prevê o investimento de até R$ 1.052.000,00, com duração de 24 meses.



No momento, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) faz um monitoramento, mas apenas no arquipélago de Noronha, com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da administração da ilha, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e da Econoronha.