Declarações foram feitas no evento Amcham Plano de Voo 2026, em São Paulo
Candidatos do PSD são bons, mas Tarcísio teria mais chance de ganhar, diz Kassab
Presidente nacional do partido elogia nomes colocados para 2026, afirma que o governador paulista não disputará o Planalto e defende a escolha pelo senador Flávio Bolsonaro
Eduardo diz que visita de Tarcísio a Bolsonaro 'fortalece laços' e 'constrói pontes'
Ex-deputado federal destacou ainda a presença do irmão Carlos no encontro
Brasil registrou mais de 300 mil casos de Hanseníase em dez anos, aponta boletim
Alta colocou o país na segunda posição do ranking mundial
Inmet mantém alerta para temporais no Brasil; veja locais
Regiões podem registrar chuva entre 30 a 60 milímetros por hora
Carlos Bolsonaro faz pedido após visitar o pai: 'Só assim para ele ficar de pé'
Pré-candidato ao Senado encontrou o ex-presidente na Papudinha, onde ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão
