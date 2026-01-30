Alerta abrange Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo - Érica Martin/ arquivo/ Agência O Dia

Alerta abrange Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São PauloÉrica Martin/ arquivo/ Agência O Dia

Publicado 30/01/2026 10:30

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade nesta sexta-feira, 30, válido para Estados do Sul e do Sudeste do Brasil.

O entrou em vigor nesta sexta-feira e tem duração de 24h, abrangendo Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com o Inmet, essas regiões podem registrar chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, de até 100 km/h, e queda de granizo. O órgão alerta para risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Entre as áreas afetadas estão as regiões metropolitanas dos quatro Estados, incluindo as capitais.

Além do aviso de tempestade, o Inmet também emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em Santa Catarina, em trechos do Paraná e no litoral sul de São Paulo.

Em ambas as situações, a recomendação do órgão é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.