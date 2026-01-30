Alerta abrange Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São PauloÉrica Martin/ arquivo/ Agência O Dia
Inmet mantém alerta para temporais no Brasil; veja locais
Regiões podem registrar chuva entre 30 a 60 milímetros por hora
Inmet mantém alerta para temporais no Brasil; veja locais
Regiões podem registrar chuva entre 30 a 60 milímetros por hora
Carlos Bolsonaro faz pedido após visitar o pai: 'Só assim para ele ficar de pé'
Pré-candidato ao Senado encontrou o ex-presidente na Papudinha, onde ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão
Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 14
Homem foi levado pela enxurrada em Piracicaba
Deputado do PSOL acusa Nikolas Ferreira de fazer 'palanque político' com morte do cão Orelha
Crítica refere-se a um vídeo publicado nas redes sociais pelo parlamentar do PL no dia 28 de janeiro, no qual ele defende a redução da maioridade penal
Diretor de fiscalização do BC nega pressão política na liquidação do Master
Ailton Aquino disse que o trabalho de supervisão do caso foi feito normalmente
Marina Silva diz que pode ser candidata ao Senado por SP e avalia propostas de partidos
Ministra afirmou que avalia, junto a aliados, a possibilidade de deixar a Rede Sustentabilidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.