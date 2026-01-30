Ex-vereador também comentou o impacto emocional da visita - AFP

Publicado 30/01/2026 10:00

O ex-vereador do Rio e pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), fez um pedido aos seguidores, nesta quinta-feira (29), após visitar o pai na Papudinha, onde o ex-presidente está preso em Brasília.

"Peço a todos boas energias, como sempre têm mandado. Somente assim para, minimamente, ele ficar de pé", afirmou Carlos no X (antigo Twitter).

O ex-vereador também comentou o impacto emocional da visita. "Saio neste momento da Papuda, em Brasília. Se eu estou exausto de modo como jamais fiquei, não consigo mostrar o quão meu pai está."

Bolsonaro está preso após condenação a 27 anos e três meses de prisão, em regime fechado, por tentativa de golpe de Estado. Por decisão judicial, ele pode receber visitas de advogados e familiares.