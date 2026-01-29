A região é conhecida pelo histórico de ataques de tubarãoPrefeitura de Olinda
Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Deivison foi mordido na coxa direita e chegou sem vida ao hospital
Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Depoimentos ocorreram em dezembro para apurar fraudes no Banco Master
Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF
Banqueiro disse que teve conversas institucionais com Ibaneis
Daniel Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à Polícia Federal
Aparelho foi apreendido em operação que investiga fraudes no Banco Master
Sisu 2026: 99% das vagas são preenchidas na chamada regular
Processo seletivo teve 271,7 mil candidatos aprovados, entre 1,8 milhão de inscritos
Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e ex-diretor do BRB
Oitivas foram realizadas dia 30 de dezembro
