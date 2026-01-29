Ao se recusar a fornecer a senha do celular, Daniel Vorcaro alegou querer preservar "relações pessoas e privadas"Reprodução/ internet
Daniel Vorcaro se negou a informar senha do celular durante depoimento à Polícia Federal
Aparelho foi apreendido em operação que investiga fraudes no Banco Master
Sisu 2026: 99% das vagas são preenchidas na chamada regular
Processo seletivo teve 271,7 mil candidatos aprovados, entre 1,8 milhão de inscritos
Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro e ex-diretor do BRB
Oitivas foram realizadas dia 30 de dezembro
Cão Orelha: adolescentes investigados voltam ao País e têm celulares apreendidos em aeroporto
Viagem já estava programada e retorno foi articulado com a polícia
Casos de síndrome respiratória grave estão em queda em quase todo país
Segundo Fiocruz, Região Norte ainda tem aumento de casos de influenza
Governador de Santa Catarina defende lei que proíbe cotas raciais após Gilmar exigir explicações
Jorginho Mello afirma que política de inclusão no ensino superior não é uma obrigação do estado
