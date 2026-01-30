Investigação aponta que Orelha teria sido agredido por um grupo de adolescentesReprodução / Redes sociais
Deputado do PSOL acusa Nikolas Ferreira de fazer 'palanque político' com morte do cão Orelha
Crítica refere-se a um vídeo publicado nas redes sociais pelo parlamentar do PL no dia 28 de janeiro, no qual ele defende a redução da maioridade penal
Diretor de fiscalização do BC nega pressão política na liquidação do Master
Ailton Aquino disse que o trabalho de supervisão do caso foi feito normalmente
Marina Silva diz que pode ser candidata ao Senado por SP e avalia propostas de partidos
Ministra afirmou que avalia, junto a aliados, a possibilidade de deixar a Rede Sustentabilidade
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões
Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Deivison foi mordido na coxa direita e chegou sem vida ao hospital
Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
Depoimentos ocorreram em dezembro para apurar fraudes no Banco Master
