- 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada;
- 5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada.
Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.