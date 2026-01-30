Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Saul Loeb / AFP

Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)Saul Loeb / AFP

Publicado 30/01/2026 11:36

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira, 29, representou um gesto de apoio em um "momento difícil" e contribui para o fortalecimento de laços políticos.



"Fico muito feliz ao ver o Tarcísio visitando o meu pai. É um gesto que, sem dúvida, faz muito bem a ele neste momento difícil que ele atravessa e que contribui para que, com mais força e energia, possamos seguir adiante com esperança em dias melhores", escreveu o ex-parlamentar em publicação no X.



Este foi o primeiro encontro entre Tarcísio e Bolsonaro desde a prisão do ex-presidente. O governador havia sido autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a realizar a visita na quinta-feira passada, 22, mas optou por cancelá-la após avaliar que a conversa poderia servir para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.



Na terça-feira, 27, Tarcísio afirmou que não será candidato ao Palácio do Planalto "nem se Bolsonaro pedisse". A pressão no campo da direita pela candidatura de Tarcísio à Presidência provocou um estremecimento na relação dele com a família Bolsonaro, que agora tenta dissipar publicamente o conflito.



Na postagem, Eduardo Bolsonaro disse ainda que o episódio deve ser visto como um sinal de convergência entre aliados. "Este é um momento de focarmos naquilo que converge. Tenho certeza de que todos nós compartilhamos o mesmo desejo: um Brasil melhor", escreveu.



Segundo ele, São Paulo ocupa papel central nesse processo. "Esse caminho passa por São Paulo e por todos os brasileiros, inclusive aqueles que hoje estão fora do país", afirmou.



Eduardo destacou ainda a presença do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) no encontro e disse que gestos como o da visita reforçam compromissos políticos.

"Fiquei especialmente satisfeito com a visita realizada hoje (ontem, quinta) e ainda mais alegre ao ver o meu irmão Carlos Bolsonaro ao lado do governador. Gestos como esse fortalecem laços, constroem pontes e reafirmam compromissos com o futuro do Brasil", concluiu.