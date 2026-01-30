Hazenclever Lopes toma posse como Acadêmico Imortal da ABRASCI - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 15:56



Em uma noite que une simbolismo institucional, reconhecimento acadêmico e afirmação de valores democráticos, a Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) realiza, nesta sexta (30) a solenidade de posse de novos integrantes de seu Colegiado Acadêmico e a outorga do Colar do Mérito Cultural. Entre os destaques da cerimônia está a posse de Hazenclever Lopes Cançado, que passa a ocupar a cadeira nº 167 da instituição, tornando-se Acadêmico Imortal.

O evento acontece às 19h, no ParlaMundi – Centro de Convenções da Legião da Boa Vontade (LBV), em Brasília, e integra oficialmente a programação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, o que confere à solenidade um caráter ainda mais simbólico. Em tempos de polarização e conflitos identitários, a escolha da data reforça o compromisso da Abrasci com o diálogo, o respeito à diversidade e a valorização da cultura como instrumento de coesão social.

Além da posse, Hazenclever Lopes será agraciado com a Medalha dos 115 anos, concedida por decreto nacional, que lhe confere o título de Comendador, uma das mais altas distinções honoríficas da Academia. A cadeira que passa a ocupar tem como patrono o economista e intelectual Mário Henrique Simonsen, nome central do pensamento econômico brasileiro no século XX, o que amplia o peso simbólico da honraria.

Trajetória pública e reconhecimento

Atual presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), Hazenclever Lopes vem se destacando por uma gestão que reposicionou a autarquia para além de sua função tradicional. Sob sua liderança, a Loterj ampliou o foco em projetos sociais, iniciativas culturais, artes marciais e, sobretudo, no incentivo ao esporte como política pública de inclusão e pertencimento.

Um dos pontos mais visíveis dessa mudança é o forte apoio ao futebol carioca, especialmente às divisões de acesso. A Loterj figura hoje entre os maiores patrocinadores da Série A2 do Campeonato Carioca, que reúne clubes históricos como América, Bangu e Olaria. Trata-se de um investimento que vai além do campo esportivo: fortalece identidades locais, preserva tradições centenárias e movimenta economias regionais profundamente ligadas ao futebol.

Segundo interlocutores do setor cultural e esportivo, o modelo adotado pela atual gestão da Loterj contribui para um resgate simbólico do orgulho fluminense, associando esporte, cultura e ação social como eixos de uma mesma política pública.

Cerimônia solene e protocolo

A solenidade contará com a presença de autoridades, acadêmicos, representantes da sociedade civil e convidados, obedecendo ao protocolo formal da instituição. O traje indicado é fardão para acadêmicos e social completo para homenageados e convidados. Militares devem comparecer em traje correspondente.

Ao reunir ciência, arte, história e literatura em um mesmo espaço, a Abrasci reafirma seu papel como guardiã da memória intelectual brasileira e como fórum de reflexão sobre os rumos do país. A posse de Hazenclever Lopes, nesse contexto, simboliza o encontro entre gestão pública, compromisso social e reconhecimento acadêmico, uma combinação rara, mas cada vez mais necessária no Brasil contemporâneo.