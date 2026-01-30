Resgate foi acionado e ele foi conduzido ao Hospital Sapopemba - Reprodução / Google Street View

Publicado 30/01/2026 13:37

Um homem foi baleado pela Polícia Militar após manter a ex-mulher, uma jovem de 17 anos, como refém na Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A ação teria sido motivada pelo término da relação amorosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a PM foi acionada enquanto o suspeito ameaçava a jovem com uma faca dentro de uma residência. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) conduziram as negociações que resultaram na libertação da vítima momentos depois.

Após soltar a jovem, o homem avançou contra os policiais militares e foi baleado. O resgate foi acionado e ele foi conduzido ao Hospital Sapopemba, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde.