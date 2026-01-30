Resgate foi acionado e ele foi conduzido ao Hospital SapopembaReprodução / Google Street View
Homem é baleado pela PM após manter ex-mulher refém em São Paulo
Adolescente de 17 anos foi libertada após negociação do GATE
Gastos com pessoal do Executivo crescem e atingem R$ 284 bilhões em 2025
Percentual da Receita Corrente Líquida aumentou 0,5 ponto em um ano, segundo relatório do Tesouro Nacional
Carregador portátil pega fogo e voo da Latam faz pouso de emergência em Ribeirão Preto
Avião que seguia de São Paulo para Brasília aterrissou em segurança
Vídeo: Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
Suspeito fugiu após fazer os disparos
Eleições: 'Coloquei meu destino político na mão do presidente', diz Simone Tebet
Ministra afirmou que ainda não tratou sobre uma eventual candidatura ao governo de SP
Polícia prende quatro em operação que mira disputa entre PCC e Comando Vermelho no interior de SP
Ação foi realizada entre o Ministério Público e PM
