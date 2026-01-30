Motta defendeu a prerrogativa dos parlamentares de decidir sobre a alocação dos recursosBruno Spada / Câmara dos Deputados
Motta critica Simone Tebet e diz que declaração sobre Orçamento foi 'equivocada'
Reação ocorreu em postagem na rede social X, nesta sexta-feira, 30
Tarcísio rebate Kassab e diz que relação com Bolsonaro 'não tem nada a ver com submissão'
Governador de SP afirmou que mantém compromisso pessoal com a gratidão e a lealdade com ex-presidente
Homem é baleado pela PM após manter ex-mulher refém em São Paulo
Adolescente de 17 anos foi libertada após negociação do GATE
Gastos com pessoal do Executivo crescem e atingem R$ 284 bilhões em 2025
Percentual da Receita Corrente Líquida aumentou 0,5 ponto em um ano, segundo relatório do Tesouro Nacional
Carregador portátil pega fogo e voo da Latam faz pouso de emergência em Ribeirão Preto
Avião que seguia de São Paulo para Brasília aterrissou em segurança
Vídeo: Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
Suspeito fugiu após fazer os disparos
