Roseana Sarney tem alta após nova internação por pneumoniaReprodução

Publicado 30/01/2026 16:28 | Atualizado 30/01/2026 16:32

A deputada federal Roseana Sarney (MDB-MA) voltou a ser internada nesta semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia. Ela recebeu alta nesta sexta-feira, 30.

Roseana atualizou o estado de saúde em um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que segue em recuperação.

Aos 72 anos, Roseana trata um câncer de mama triplo-negativo, considerado um dos subtipos mais agressivos da doença. No dia 18 de janeiro, ela havia sido internada com pneumonia e recebido alta dois dias depois, mas precisou retornar ao hospital.

Segundo a deputada, uma cirurgia está prevista para a próxima semana. Por orientação médica, a última sessão de quimioterapia, marcada para o dia 27 de janeiro, foi suspensa.

Roseana foi a primeira mulher eleita governadora de um Estado brasileiro. Filha do ex-presidente José Sarney, comandou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora e atuou como líder do governo no Congresso Nacional.