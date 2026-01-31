Apostas que acertaram cinco dezenas irão receber R$ 40 mil cada - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/01/2026 21:10

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (31), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 114,7 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60



As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (3), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.