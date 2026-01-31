Danni SuzukiReprodução / Instagram
Stalker de atriz é preso no interior de São Paulo: 'Quero você queimada viva'
Segundo o advogado de defesa, o homem tem transtornos mentais e diz acreditar ter se relacionado com a atriz
MP e TCU pedem providências sobre doações do Banco Master em campanhas eleitorais
Em novembro de 2025, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da instituição financeira
Stalker de atriz é preso no interior de São Paulo: 'Quero você queimada viva'
Segundo o advogado de defesa, o homem tem transtornos mentais e diz acreditar ter se relacionado com a atriz
Presidente Lula apresenta evolução satisfatória após cirurgia de catarata, diz Secom
Procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília
Relembre ataques a cães que geraram indignação pelo Brasil nos últimos dias
Manifestações relacionadas à morte do cão Orelha estão previstas para ocorrer neste fim de semana em quase todas as capitais do País
Pedro Turra, ex-piloto que agrediu jovem de 16 anos, é preso preventivamente no DF
Suspeito havia sido liberado após pagamento de fiança, mas investigação reuniu novos relatos
Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.