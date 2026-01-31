Nesta sexta, 30, Lula passou pela cirurgia e teve alta hospitalar na sequência - Reprodução / Youtube

Publicado 31/01/2026 13:42 | Atualizado 31/01/2026 13:48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado, 31, por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo. Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período. O procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.