Nesta sexta, 30, Lula passou pela cirurgia e teve alta hospitalar na sequênciaReprodução / Youtube
Presidente Lula apresenta evolução satisfatória após cirurgia de catarata, diz Secom
Procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília
Relembre ataques a cães que geraram indignação pelo Brasil nos últimos dias
Manifestações relacionadas à morte do cão Orelha estão previstas para ocorrer neste fim de semana em quase todas as capitais do País
Pedro Turra, ex-piloto que agrediu jovem de 16 anos, é preso preventivamente no DF
Suspeito havia sido liberado após pagamento de fiança, mas investigação reuniu novos relatos
Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília
Brasil registrou 84,7 mil desaparecidos em 2025; média de 232 por dia
Total de pessoas localizadas também vem aumentando ano a ano
Amiga de jovem encontrada morta em piscina é presa após laudo descartar descarga elétrica
O caso foi reaberto no último dia 23, após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar morte por afogamento
