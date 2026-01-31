Cão Orelha foi atacado por um grupo de adolescentes e não resistiu aos ferimentosReprodução / Redes sociais
Relembre ataques a cães que geraram indignação pelo Brasil nos últimos dias
Manifestações relacionadas à morte do cão Orelha estão previstas para ocorrer neste fim de semana em quase todas as capitais do País
Manifestações relacionadas à morte do cão Orelha estão previstas para ocorrer neste fim de semana em quase todas as capitais do País
Pedro Turra, ex-piloto que agrediu jovem de 16 anos, é preso preventivamente no DF
Suspeito havia sido liberado após pagamento de fiança, mas investigação reuniu novos relatos
Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília
Brasil registrou 84,7 mil desaparecidos em 2025; média de 232 por dia
Total de pessoas localizadas também vem aumentando ano a ano
Amiga de jovem encontrada morta em piscina é presa após laudo descartar descarga elétrica
O caso foi reaberto no último dia 23, após laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontar morte por afogamento
Governo de MG amplia para R$ 3,3 mi multa à Vale por incidente em Ouro Preto e Congonhas
A medida foi formalizada durante reunião realizada nesta sexta-feira, 30, entre representantes do Estado e executivos da empresa
