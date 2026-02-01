Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia - Divulgação / CBMMG

Polícia Civil esteve no local para realizar a períciaDivulgação / CBMMG

Publicado 01/02/2026 08:59

Um homem de 71 anos morreu nesta sexta-feira (30) após a batida entre um carro e uma carreta na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, no município de Taiobeiras, em Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 19h50. O idoso ficou preso às ferragens do veículo e foi retirado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A morte foi constatada no local.

O motorista da carreta não se feriu. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo os militares, a Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia.