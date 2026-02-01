Polícia Civil esteve no local para realizar a períciaDivulgação / CBMMG
Idoso de 71 anos morre em colisão entre carro e carreta em MG
Batida aconteceu na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, em Taiobeiras; vítima faleceu no local
Idoso de 71 anos morre em colisão entre carro e carreta em MG
Batida aconteceu na LMG-626, próximo ao distrito de Mirandópolis, em Taiobeiras; vítima faleceu no local
Confira as dezenas sorteadas do concurso 2.967 da Mega-Sena
A previsão de premiação é de R$ 114,7 milhões
Reconstituição do assassinato de corretora em Caldas Novas teve disparo de arma de fogo
Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, o síndico do condomínio onde os dois moravam, foi preso
Justiça mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Adolescente de apenas 16 anos agredido covardemente por Pedro Turra está internado em estado de coma em um hospital de Brasília
Fux é diagnosticado com pneumonia e participará remotamente de primeiras sessões em 2026
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi diagnosticado com uma pneumonia dupla
Menina de 4 anos que desapareceu em região de mata é encontrada em MG
Alice Maciel Lisboa tinha sido vista pela última vez na quinta-feira (29)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.