É preciso fazer o debate da escala 6x1 com rapidez, diz Gleisi Hoffmann
Ministra destacou que a redução beneficia principalmente as mulheres com dupla jornada
Baleia Rossi sinaliza alinhamento com Tarcísio enquanto Lula disputa apoio do MDB
Integrantes da legenda negam que o tema esteja em discussão formal no partido
Motorista acelera, porta do carro abre e criança cai no meio de avenida
Homem dirigia sem CNH
Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM
Prioridade é ouvir os sócios do banco
Deputado Leur Lomanto Júnior é o novo presidente da CCJ
Hugo Mota pediu que comissão priorize PEC da jornada 6x1
CPI do Crime Organizado adia depoimentos de governadores para depois do Carnaval
Comissão começa 2026 com quatro cancelamentos consecutivos de sessões
