Senador Fabiano Contarato preside a CPI do Crime OrganizadoDivulgação/ Agência Senado
CPI do Crime Organizado adia depoimentos de governadores para depois do Carnaval
Comissão começa 2026 com quatro cancelamentos consecutivos de sessões
CPI do Crime Organizado adia depoimentos de governadores para depois do Carnaval
Comissão começa 2026 com quatro cancelamentos consecutivos de sessões
Cão Orelha: MPSC avalia pedir exumação do pet para esclarecer pontos da investigação
Quarto adolescentes são acusados de agredir violentamente o cachorro
Fim da Escala 6x1 pode ser votado em maio, diz presidente da Câmara
Hugo Motta postou previsão em suas redes sociais
Decisão de Flávio Dino sobre penduricalhos foi 'feliz', diz Hugo Motta
Presidente da Câmara defendeu reajuste aos servidores da Casa
Hugo Motta diz que candidatura presidencial de Tarcísio está 'cada vez mais distante'
Deputado afirma haver dúvida sobre quem será o nome do PSD no pleito
Suspeito é preso por envolvimento em desaparecimento de família no RS
Investigado como homicídio, mas ainda não há informações sobre a localização dos corpos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.