Hugo Motta indicou que a votação do fim da escala 6x1 ocorrerá ainda no primeiro semestre - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Hugo Motta indicou que a votação do fim da escala 6x1 ocorrerá ainda no primeiro semestreFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 10/02/2026 14:36

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse nesta terça-feira, 10, que uma das prioridades da Casa neste ano é votar a redução da jornada de trabalho da escala 6x1. Em suas redes sociais, Motta escreveu que a votação pode se dar em maio.



Atualmente, duas propostas estão sendo discutidas na Casa sobre o assunto: uma proposta pela deputada Erika Hilton (PEC 8/25) e outra pelo deputado Reginaldo Lopes (PEC 221/19).