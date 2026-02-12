Caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/02/2026 09:09

Um professor de dança, de 40 anos, foi preso nesta quarta-feira (11), suspeito de matar um homem com um canivete, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Segundo ele, a agressão teria ocorrido para defender uma garota de programa que estaria brigando com a vítima.

Câmeras de segurança flagraram o momento. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima foi atingida pelo canivete no pescoço. Identificado como Willian Lopes Alves Meira, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O crime aconteceu no último dia 26 de janeiro.

O suspeito, que é professor de dança, possui registros por violência doméstica, ameaça, roubo e furto. Depois de ser preso, ele confessou o crime e alegou legítima defesa ao afirmar que tentou defender a garota de programa.

O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.