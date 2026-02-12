Caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos CamposReprodução / Redes sociais
Professor de dança mata homem com canivete ao defender garota de programa em SP
Suspeito foi preso; câmeras de segurança flagraram o momento
Professor de dança mata homem com canivete ao defender garota de programa em SP
Suspeito foi preso; câmeras de segurança flagraram o momento
Polícia de SP indicia sócios de academia onde mulher morreu
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
Aneel aponta atuação insatisfatória da Enel durante apagão em São Paulo
Diretoria da agência reguladora aguardava a conclusão da análise para retomar a votação sobre recomendar ou não o fim do contrato da empresa
Centrão chantageou um ministro do TCU para acabar com liquidação do Master, diz Renan
Senador que comanda a CAE revelou a pressão sobre a Corte de Contas ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin
Casal é preso por arrastar cachorro em moto no Ceará
Flagrante foi realizado com base em imagens gravadas por populares
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 55 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.