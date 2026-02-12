Operação mobiliza 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça Polícia Civil-SP/Divulgação
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bi
Estrutura criminosa envolve grupo empresarial de distribuição de eletrônicos
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 1,1 bi
Estrutura criminosa envolve grupo empresarial de distribuição de eletrônicos
Caso Master e do INSS começaram em governo que não detectava corrupção, diz ministro da CGU
Vinicius de Carvalho afirmou que governo Lula não politiza o tema
Ministério Público pede que Justiça proíba PMs de darem aula em escolas cívico-militares em São Paulo
Órgão também solicitou o fim das restrições a cortes de cabelo para alunos
Professor de dança mata homem com canivete ao defender garota de programa em SP
Suspeito foi preso; câmeras de segurança flagraram o momento
Polícia de SP indicia sócios de academia onde mulher morreu
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
Aneel aponta atuação insatisfatória da Enel durante apagão em São Paulo
Diretoria da agência reguladora aguardava a conclusão da análise para retomar a votação sobre recomendar ou não o fim do contrato da empresa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.