Operação investiga o suposto envolvimento de policiais civis na prática de crimesDivulgação
Corregedoria da Polícia Civil de SP faz operação contra policiais suspeitos de corrupção
Cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e unidades
Ministros do TSE alertam para riscos eleitorais, mas mantêm desfile que homenageará Lula
Ação do Partido Novo acusava o presidente, PT e a Acadêmicos de Niterói de propaganda antecipada e abuso de poder
Bilhete de loteria traz alerta de combate à violência contra a mulher
Intuito é ampliar alcance das informações
Defesa de adolescente diz que soco dado por ex-piloto Pedro Turra 'foi causa da morte'
Advogado da família de Rodrigo Castanheira criticou o vazamento de informações sobre o caso
Vírus Nipah: Entenda o que é e se há risco para Carnaval no Brasil
Ministério da Saúde afirma que o País mantém protocolos permanentes de vigilância
Congresso aponta artilharia para Toffoli, pressiona por CPI e pretende pautar quebra de sigilo
Nos corredores da Câmara e do Senado, pedido de suspeição do ministro já é tido como escândalo e ganhou o nome de 'Toffolão'
