Deputado Kim Kataguiri critica uma suposta ausência de fiscalização por parte do Itamaraty
Deputado pede ao TCU auditoria de US$ 2,5 milhões em gastos do Itamaraty com 30 diplomatas
Kim Kataguiri alega 'ineficiência operacional', concentração de recursos sem supervisão ativa e inércia administrativa por parte do Ministério das Relações Exteriores
Ministério Público pede ao STJ que suste remuneração de magistrado acusado de assédio
Entre setembro e dezembro, Marco Buzzi recebeu mais de R$ 600 mil
Toffoli admite sociedade em resort, mas nega pagamentos de Vorcaro
PF entregou relatório sobre suspeição de ministro no caso Master
Queda no desmatamento da Amazônia foi de 50% em relação a 2022, diz Marina Silva
No país, a queda registrada é de 32%
Sexta antes do carnaval é feriado? Veja o que diz a legislação sobre a folga na data
Estados e municípios podem determinar se no período da folia há dias úteis
Secretário municipal em Goiás mata um filho e fere outro
Thales Machado é genro do prefeito da cidade de Itumbiara
