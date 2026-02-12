Ministra Silva, ministra do Meio Ambiente - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 12/02/2026 11:57

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quinta-feira, 12, que o Brasil reduziu em 50% o desmatamento na Amazônia em 2025 em relação a 2022. Quando analisado o País como um todo, o desmatamento caiu 32% nesse período.

Marina concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto ao lado da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, sobre os dados de desmatamento de 2025.

Marina disse que o "Brasil é um país pioneiro no enfrentamento ao desmatamento". Afirmou que, diante da promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de redução do desmatamento no País, o governo tem "perseguido esse objetivo de forma estruturante".

A ministra afirmou, ainda, que, pelos dados dos últimos seis meses, há expectativa de que o Brasil chegue à menor taxa de desmatamento na Amazônia na história.

"O desmatamento caiu e o agronegócio continua crescendo em uma média de 17%. Abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura, fechamos acordo Mercosul-União Europeia, numa demonstração de que políticas públicas bem desenhadas dão bons resultados", afirmou.