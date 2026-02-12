Ministra Silva, ministra do Meio Ambiente Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Queda no desmatamento da Amazônia foi de 50% em relação a 2022, diz Marina Silva
No país, a queda registrada é de 32%
Sexta antes do carnaval é feriado? Veja o que diz a legislação sobre a folga na data
Estados e municípios podem determinar se no período da folia há dias úteis
Secretário municipal em Goiás mata um filho e fere outro
Thales Machado é genro do prefeito da cidade de Itumbiara
Toffoli e Master: por que a PF investiga relação e o que significa o pedido de suspeição?
Polícia Federal apresentou a solicitação ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin
PRF prende casal com mais de 680 filhotes de tartaruga-tigre-d'água em Porto Alegre
Comercialização desse tipo de animal é proibida no Rio Grande do Sul desde 2015
Homem armado morre baleado após confrontar PMs no DF
Armamento foi apreendido; caso é investigado pela 17ª DP (Taguatinga Norte)
