Motivação e a identidade do suspeito não foram divulgadasDivulgação / PMDF

Publicado 12/02/2026 10:21

Um homem armado morreu, na madrugada desta quinta-feira (22), após abrir fogo contra policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na BR-070, no Distrito Federal.

A equipe da Polícia Militar atendeu à ocorrência e, ao chegar ao local, foi alvo de disparos. Os agentes reagiram e, no tiroteio, balearam o suspeito, que morreu. A equipe apreendeu a arma utilizada no confronto.

A motivação e a identidade do suspeito não foram divulgadas. Os policiais militares não ficaram feridos. A equipe isolou a área para a realização da perícia. O caso é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).