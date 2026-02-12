Agentes encontraram três sacos com os animais embaixo dos bancos dianteiros do veículo - Divulgação

Publicado 12/02/2026 10:50

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que transportava 687 filhotes de tartaruga-tigre-d'água na BR-290, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo a corporação, os agentes encontraram três sacos com os animais embaixo dos bancos dianteiros do veículo. A comercialização desse tipo de tartaruga-tigre-d'água é proibida no Rio Grande do Sul desde 2015.

"Aos policiais, a mulher disse que havia comprado os filhotes no sul do estado e que os estava levando para Santa Catarina", informou a PRF.

Ainda de acordo com a corporação, o casal é formado por um homem de 43 anos e uma mulher de 45 anos, ambos de Itajaí (SC), sem antecedentes policiais.

