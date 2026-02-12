Edson FachinRosinei Coutinho/STF
Caso Master: Fachin convoca ministros para tratar de menções a Toffoli
Presidente do Supremo convoca reunião para a tarde desta quinta
Banco Master: Toffoli pede que PF envie dados de celulares apreendidos
Toffoli pede envio ao STF de laudos e mídias eletrônicas apreendidas
Tribunal italiano encerra audiência sobre extradição de Zambelli
Sentença deve ser divulgada nos próximos dias
Itamaraty detalha viagem de Lula à Índia e à Coreia do Sul
Visitas de Estado ocorrerão entre 17 e 24 de fevereiro
Flávio Bolsonaro diz que não dispensará apoio do Centrão
O senador citou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agora no PSD, e disse acreditar que o governador se posicionará contra o PT
Corregedoria da Polícia Civil de SP faz operação contra policiais suspeitos de corrupção
Cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e unidades
