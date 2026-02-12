Hopi Hari está entre os destinos turísticos mais divertidos de São Paulo - Reprodução/Hopi Hari

Hopi Hari está entre os destinos turísticos mais divertidos de São PauloReprodução/Hopi Hari

Publicado 12/02/2026 17:08

Para quem busca uma experiência de Carnaval tranquila, estruturada e longe das multidões de blocos e trios elétricos, o Hopi Hari surge como uma alternativa cada vez mais considerada por famílias, grupos de amigos e visitantes do interior paulista.

O parque temático, localizado em Vinhedo (SP), reúne mais de 50 atrações temáticas e radicais e aposta neste feriado prolongado de Carnaval para oferecer entretenimento completo em um ambiente seguro e organizado aos visitantes.

Com a previsão do tempo indicando sol e tempo firme durante o Carnaval no interior de São Paulo, o cenário é favorável a programas ao ar livre, de modo a reforçar a decisão de quem procura diversão sem o tumulto nas ruas.

Previsão de tempo firme

De acordo com dados meteorológicos , entre sábado e domingo os índices de chuva são praticamente nulos, com temperaturas que variam entre 20°C e 30°C, condição ideal para aproveitar os brinquedos e áreas do parque. Além disso, vale destacar que Vinhedo conta atualmente com índice de qualidade do ar considerado bom, o que favorece as atividades ao ar livre, como no Hopi Hari.

O clima, por sinal, parece não ser um problema para visitar o Hopi Hari em Vinhedo. Afinal, com a meteorologia tropical de altitude, a cidade conta com dias ensolarados e noites frescas nas diferentes épocas do ano. Isso faz com que o município da região de Campinas seja ideal para o turismo, inclusive para o passeio no parque temático.

Proposta do Hopi Hari para o Carnaval

Entre os destaques estão brinquedos icônicos e radicais como a Montezum , maior montanha-russa de madeira da América Latina, com velocidade de até 103 km/h; a Vurang, montanha-russa no escuro com carrinhos que giram; e a Katapul, primeira montanha-russa de lançamento do Brasil, na área Wild West.

Outras atrações radicais incluem a Ekatomb, que gira os visitantes de cabeça para baixo a 16 metros de altura; e o Hadikali, com queda livre de até 120 km/h (atracão paga à parte).

Além dos brinquedos famosos do Hopi Hari, para 2026 o parque anunciou uma parceria com a Mixtou Experience. Com isso, o espaço passou a contar também com novas experiências imersivas em realidade virtual, com os simuladores Cinema Voador, Nave Espacial 2.0, Corps Pro e Corrida Maluca, em parceria com a Mixtou Experience.

Baixa temporada

A baixa lotação esperada no Carnaval também favorece quem visita o parque em fevereiro, mês considerado de baixa temporada: filas menores permitem que atrações populares sejam aproveitadas com maior agilidade, com menos tempo de espera entre um brinquedo e outro. Ao mesmo tempo, a estrutura disponível atende diferentes perfis, desde famílias com crianças até grupos de adolescentes e jovens adultos.

Viagem planejada com descontos em ingressos

Para estimular o planejamento antecipado de visitas, o Hopi Hari lançou uma campanha especial oferecendo gratuidade de ingresso para crianças de até 12 anos durante o período de Carnaval, além de descontos progressivos para grupos no modelo “Combo Carro Cheio”.

A política de cashback é outro benefício compras antecipadas: visitantes que adquirirem ingressos com até sete dias de antecedência recebem 5% de cashback, enquanto compras com oito dias ou mais garantem 15% de retorno.

Como comprar ingressos e funcionamento?

Aberto das 11h às 19h30 entre sábado (14) e terça-feira (17) de Carnaval, o parque oferece programação especial e ampla variedade de atrações, reforçando seu papel como alternativa viável para quem não quer lidar com a multidão nos dias de folia.

Guia de informações sobre o Hopi Hari

Local: Rodovia dos Bandeirantes, km 72 – Vinhedo (SP)

Funcionamento: das 11h às 19h30, entre sábado (14) e terça-feira (17)

Gratuidade:

Crianças de até 12 anos não pagam ingresso durante o período.



Descontos para grupos (Combo Carro Cheio):

3 ingressos: 10% de desconto

4 ingressos: 15% de desconto

5 ingressos: 20% de desconto

(Desconto aplicado automaticamente no carrinho.)



Cashback:

5% para compras realizadas até 7 dias antes da visita

15% para compras feitas com 8 dias ou mais de antecedência