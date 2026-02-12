Dias Toffoli disse que não recebeu qualquer valor de Daniel VorcaroRosinei Coutinho / STF
Toffoli deixa relatoria de investigação sobre o Banco Master
Ministro decidiu deixar cargo após PF apontar citações do nome dele
Moraes nega pedido de Braga Netto para ter TV a cabo na prisão e autoriza visitas
Ministro do STF justifica que ‘não há garantia legal para a instalação de equipamentos eletrônicos para presos’
Senador vai à PGR e pede afastamento de Toffoli do caso Master
Parlamentar envia representação contra magistrado do STF
Governo reage bem à promessa dos EUA de investir em processamento de terras raras
Financiamentos visam atingir a capacidade de extrair e refinar minerais críticos no Brasil
STF suspende reunião sobre menção a Toffoli no caso Master
Ministros retomam reunião ainda na noite de hoje
Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia e 6% no Cerrado
Dados do Inpe indicam redução e reforçam meta de zerar perdas até 2030
