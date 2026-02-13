Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbito - Corpo de Bombeiros / Reprodução

Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbitoCorpo de Bombeiros / Reprodução

Publicado 13/02/2026 08:08

Um homem, de 45 anos, morreu, nesta quarta-feira (11), ao ficar preso em uma janela enquanto tentava entrar na casa da mãe, em Araguari, Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 8h30 para atender a uma ocorrência de salvamento. No local, a equipe encontrou o homem preso em um vitrô da cozinha.

Segundo informações, a vítima não morava mais no imóvel e tentou acessar a casa durante a madrugada. Ela utilizou um móvel para alcançar a janela e conseguiu passar metade do corpo pela estrutura.

O móvel foi encontrado caído, o que indica que a vítima pode ter perdido o apoio e ficado suspensa, com suspeita de asfixia. Ela foi localizada pelo irmão por volta das 8h, que acionou o resgate. Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbito.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas para atender à ocorrência.