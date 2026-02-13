Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbitoCorpo de Bombeiros / Reprodução
Homem morre após ficar entalado em janela ao tentar entrar na casa da mãe em MG
Irmão encontrou o corpo e acionou o resgate
Ministros do STF veem 'plena validade' e endossam atos de Toffoli no caso Master
Magistrado deixou relatoria do inquérito
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 62 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51
Justiça suspende regras de escolas cívico-militares em SP
Juíza aponta discriminação e ausência de consulta a especialistas
Cidades do ES vítimas de desastre de Mariana terão R$ 131 mi em saúde
Recursos vieram de acordo judicial cobrado das empresas
André Mendonça assume relatoria do caso Master após saída de Toffoli
Ministro foi escolhido em sorteio eletrônico
