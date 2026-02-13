Corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado em uma área de vegetação - Reprodução/ internet

Corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado em uma área de vegetação Reprodução/ internet

Publicado 13/02/2026 13:53

Ítalo Jeferson da Silva, de 43 anos, confessou o assassinato da estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, ocorrido em uma área de mata em Juatuba, Minas Gerais, segundo informou a Polícia Civil nesta sexta-feira, 13. A defesa dele não foi localizada.

Ainda de acordo com a polícia, Silva foi localizado em um trem que tinha partido de Juatuba com destino a Cato do Cajuru. Ele saltou para fugir assim que os policiais solicitaram que o comboio parasse.

Ele tinha lesões no corpo e teria dito aos policiais que eram decorrentes do assassinato. Também confirmou que tinha um mandado de prisão referente ao crime de homicídio na cidade de Juatuba.

O corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado com sinais de violência na tarde da terça-feira, 10, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A jovem havia desaparecido um dia antes, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).