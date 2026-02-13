Corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado em uma área de vegetação Reprodução/ internet
Suspeito de matar estudante de psicologia em MG confessou o crime, diz polícia
Corpo de Vanessa Lara de Oliveira foi encontrado com sinais de violência
Quem é André Mendonça, novo relator do caso Banco Master no STF
Indicado por Bolsonaro para a vaga de ministro, ele foi classificado pelo ex-presidente como 'terrivelmente evangélico'
Em SP, mulher é empurrada de viaduto pelo ex-marido
Vítima caiu sobre a Avenida 23 de Maio e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia
Tiroteio interdita rodovia em SP, suspeitos fogem e PM usa drones nas buscas
Confronto em Araçoiaba da Serra mobilizou equipes da Polícia Militar; dois homens foram presos e outros escaparam
No STF, Fux vota para livrar seguradoras de pagar PIS/Cofins sobre reservas técnicas
Julgamento pode custar R$ 5,3 bi para a União em cinco anos, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026
Prouni 2026: Aluno deve comprovar informações na faculdade até esta sexta-feira
Programa de bolsas para graduação selecionou 226 mil candidatos
