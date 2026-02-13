Vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor - Reprodução / TV Globo

Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva na noite de terça-feira, 10, no bairro Itararé, em São Vicente, litoral paulista. Ele foi flagrado agredindo a ex-namorada dentro de um elevador. O nome dele não foi revelado, desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia envolvendo agressões contra a companheira do suspeito na última terça-feira.

No local, a vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigor contra o autor, a qual teria sido descumprida.

"Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça", disse a SSP.