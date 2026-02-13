Vítima relatou ter sido ameaçada e informou que possuía medida protetiva de urgência em vigorReprodução / TV Globo
Homem é preso por agredir ex-namorada dentro de elevador de prédio do litoral de SP
Suspeito foi detido em flagrante após descumprir medida protetiva e ameaçar a vítima
PRF inicia Operação Carnaval 2026
Monitoramento segue até Quarta-feira de Cinzas nas rodovias federais
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor
Medida integra um conjunto de ações de desburocratização e simplificação do acesso da população brasileira a medicamentos
Desembargador que 'agradou' líder do PCC teve R$ 357 mil de salários e penduricalhos em três meses
Divoncir Schreiner Maranse aposentou em abril de 2024
PRF apreende adolescente com mais de 600 comprimidos de ecstasy dentro de pelúcias em MT
Jovem afirmou que recebeu a droga no Rio e que entregaria a carga em Cuiabá
Jovem pede socorro por videochamada após pai esfaquear a mãe em SP
Estado de saúde da vítima é considerado grave
